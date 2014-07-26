Меня зовут Дмитрий. Я представляю компанию ООО БиПрикс. Мы занимаемся продажей отделочных материалов через интернет магазин. Задача: Ведение контента сайта: Bprix.ru. Ищу специалиста или группу специалистов (компанию) – желательно. ...
Парсинг и наполнение ин-фо с сайтов производителей
Необходимо заполнить Номенклатуру 1С в объеме 12000 наименований с сайтов производителей (25 сайтов)
Заявки фрилансеров
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