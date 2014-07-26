Парсинг и наполнение ин-фо с сайтов производителей

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Закрыт15 заявок212 просмотров

Необходимо заполнить Номенклатуру 1С в объеме 12000 наименований с сайтов производителей (25 сайтов)

11 лет назад
creaniv-c
Игорь 
62 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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