На постоянную работу примем новостного редактора. Оплата еженедельно, объем 45 новостей в месяц. Расценки - 1 новость 40р. Список городов выдается. По каждому городу нужно раз в месяц размещать актуальные новости крупных ритейлов, как правило ...
Идеальный контент-менеджер.
Ищем идеального контент-менеджера, который сам знает, как заполнить сайт хорошо.
Способен контролировать орфографическую составляющую контента.
Если поехал текст, он сам это увидит и поправит.
Заполнять нужно сайты на шаблоне:
Идеальный контент менеджер так же знаком:
-Wordpess, знает как он устроен, может править файлы
-Работал с CF7
-Знаком с html/css
Для него не составит труда:
-Быть с 9.00-18.00 на связе по скайпу
-Соблюдать сроки
-Уточнять у клиентов не ясные моменты самостоятельно
Ты будешь получать столько денег, на сколько развяжешь нам руки и освободишь наше время.
Первые две недели испытательный срок - 4500 р. (за две недели).
Далее 12 т.р. в месяц.
Далее по результатам.
Если ты будешь контент богом, мы готовы платить даже 20 т.р.
Заявки фрилансеров
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