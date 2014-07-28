Идеальный контент-менеджер.

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Закрыт5 заявок298 просмотров

Ищем идеального контент-менеджера, который сам знает, как заполнить сайт хорошо.

Способен контролировать орфографическую составляющую контента.

Если поехал текст, он сам это увидит и поправит.

Заполнять нужно сайты на шаблоне:

http://ornicon.ru/

http://damilk.ru/

http://pandapostman.ru/

Идеальный контент менеджер так же знаком:

-Wordpess, знает как он устроен, может править файлы

-Работал с CF7

-Знаком с html/css

Для него не составит труда:

-Быть с 9.00-18.00 на связе по скайпу

-Соблюдать сроки

-Уточнять у клиентов не ясные моменты самостоятельно

Ты будешь получать столько денег, на сколько развяжешь нам руки и освободишь наше время.

Первые две недели испытательный срок - 4500 р. (за две недели).

Далее 12 т.р. в месяц.

Далее по результатам.

Если ты будешь контент богом, мы готовы платить даже 20 т.р.

CSSHTML
11 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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