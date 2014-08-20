Наполнение интернет магазина товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен26 заявок297 просмотров

Нужно наполнить интернет магазин товаром согласно прайса заказчика, описание товара на русском и частично на английском языках. В прайсе около 600 товаров, тематика компьютеры и комплектующие.

Прайс не прикрепляется, вышлю удобным способом.

Сайт на OpenCart/

Opencart
11 лет назад
oleg10149
Олег 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
$45
4 дня
Очень ответственная и аккуратная, буду обращаться еще.
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
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