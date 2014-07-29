Добавление тематического видео на сайт

Имеем yml файл или csv файлы есть уже установленные импорт экспорт плагины но вся загвоздка в фото AEM-41-1404C-medium.jpg,AEM-41-1404C-small.jpg,AEM-41-1404C-big.jpg графа фото ссылки на фото,изза этого не добавляет фото ...