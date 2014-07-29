Добрый день Необходим ответственный и самостоятельный человек для наполнения действующего интернет-магазина стройматериалов товарами. платформа - shop-script От меня - задания со списком названий товаров, категорией размещения ...
Добавление тематического видео на сайт
Нужно добавлять на сайт рецептов, видео ролики с ютуба как готовить тот или иной рецепт.
Сейчас около 200-300 таких страниц
Заявки фрилансеров
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