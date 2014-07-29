Наполнение интернет-магазина стройматериалов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок280 просмотров

Добрый день

Необходим ответственный и самостоятельный человек для наполнения действующего интернет-магазина стройматериалов товарами.

платформа - shop-script

От меня - задания со списком названий товаров, категорией размещения и цена

От вас - добавить товар, указать в классификаторе производителя и, если есть, другие параметры, добавить 2-3 фотографии (строгие размеры), добавить краткое описание (строгий формат), добавить полное описание (свободная форма), добавить рекомендуемые товары. Информация черпается с сайтов производителей

Адрес сайта при переписке

Предпочтение людям с отзывами и рейтингом.

В предложение цены (жду адекватных цен).

Подчеркиваю, что ищу человека самостоятельного и толкового.

Располагаюсь в Минске, расчет можно наличными или ЯД или Webmoney

Спасибо

11 лет назад
alexleoeuro
Кирилл 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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