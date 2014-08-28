Добавить продукцию на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок199 просмотров

Добрый день! Требуется добавить товары на на сайт интернет магазина.

Админка очень проста поймет даже ребенок) От вас требуется добавить все товары, которые я вам вышлю в экселе. Найти качественное фото, проверить на наличие видео, грамотно и четко составить описание и соблюдать все заголовки и тд.

Обязательно знание графического редактора!!

Сайт, откуда брать информацию я все предоставлю.

Объем — примерно 65 шт.

Оплата — от 7 за товар

Желательно выполнить быстро.

11 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Прекрасный исполнитель! Выполнила все на высшем уровне, качественно и очень быстро. Рекомендую! Обязательно обращусь еще раз.
Андрей хороший заказчик. Задание четкое и понятное. Всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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