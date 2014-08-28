Добавить продукцию на сайт

Добрый день! Требуется добавить товары на на сайт интернет магазина.

Админка очень проста поймет даже ребенок) От вас требуется добавить все товары, которые я вам вышлю в экселе. Найти качественное фото, проверить на наличие видео, грамотно и четко составить описание и соблюдать все заголовки и тд.

Обязательно знание графического редактора!!

Сайт, откуда брать информацию я все предоставлю.

Объем — примерно 65 шт.

Оплата — от 7 за товар

Желательно выполнить быстро.