Работа с таблицами и сайтами: обработка информации

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен20 заявок247 просмотров

Нам нужен усидчивый, внимательный и ответственный исполнитель для внесения информации в таблицу по сайтам.

Работа довольно простая, но требует повышенной концентрации внимания.

Есть список сайтов, нужно с них собрать указанные данные и сделать заказы.

Оплата 5 руб за строку. Всего 1000 строк.

11 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

natalek29
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
18 отзывов(-2)
11 лет назад
$55
2 дня
Спасибо за работу, все ок.
Елена, рада была сотрудничеству с Вами. Точное ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

natalek29
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
18 отзывов(-2)
11 лет назад

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