Добрый день. Был создан сайт (и еще в процессе разработки), необходима помощь в наполнении. Сайт до конца не сдан, сроки гибкие, поэтапные. Например, мы согласовываем цену за количество знаков или сверстанную страничку, а работы ...
Требуется вебмастер
Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем.
Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, создания тематических страниц, наращивания веса сайта, контроля рекламных площадок, продвижение, генерация новых идей по развитию сайта.
Требования: Отличные знания HTML, CSS, PHP, JavaScript (желательно), знания основ SEO, практика работы с adwords и direct, аккуратность и внимательность к мелочам, работа с Photoshop и обладание дизайнерскими навыками.
Работа только удаленная. Оплата исходя из профессионализма соискателя и количества затрачиваемого времени и объема выполненных работ.
Основная задача соискателя-привлечение лидов и наполнение сайта дополнительными материалами. Оклад в районе 15 тыс/мес.
Заявки фрилансеров
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