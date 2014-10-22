Требуется вебмастер

Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем.

Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, создания тематических страниц, наращивания веса сайта, контроля рекламных площадок, продвижение, генерация новых идей по развитию сайта.

Требования: Отличные знания HTML, CSS, PHP, JavaScript (желательно), знания основ SEO, практика работы с adwords и direct, аккуратность и внимательность к мелочам, работа с Photoshop и обладание дизайнерскими навыками.

Работа только удаленная. Оплата исходя из профессионализма соискателя и количества затрачиваемого времени и объема выполненных работ.

Основная задача соискателя-привлечение лидов и наполнение сайта дополнительными материалами. Оклад в районе 15 тыс/мес.