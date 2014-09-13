Требуется на постоянную основу контент-менеджер на сайт развлекательной тематики, а-ля «Фишки нет». Человек должен быть ответственный, грамотный.

Суть: Необходимо из других известных источников брать готовые публикации и вставлять их на сайт. Придумывать нужно только заглавие. Остальное копи-паст.

Объем: 15 копи-паст публикаций каждый день с понедельника по пятницу.

Оплата: 3000 рублей в месяц.