Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...
Наполнение Интернет-магазина
Нужно наполнить Интернет-магазин.
Копировать информацию нужно с сайта: http://www.condition-spb.ru/catalog/potolochnie0/aby30ubaoy30ub.html
Платформа Opencart. Как вы видете по вышеуказанной ссылке, для каждого товара нужно скопировать:
1 название
1 таблицу
Таблица должна добавляться через аттрибуты (а не просто копироваться как html-код).
Желательно, чтобы работали с Опенкарт, чтобы имели представление об аттрибутах.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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