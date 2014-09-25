Наполнение Интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок287 просмотров

Нужно наполнить Интернет-магазин.

Копировать информацию нужно с сайта: http://www.condition-spb.ru/catalog/potolochnie0/aby30ubaoy30ub.html

Платформа Opencart. Как вы видете по вышеуказанной ссылке, для каждого товара нужно скопировать:

1 название

1 таблицу

Таблица должна добавляться через аттрибуты (а не просто копироваться как html-код).

Желательно, чтобы работали с Опенкарт, чтобы имели представление об аттрибутах.

HTMLOpencart
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ravlex
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$5
1 день
Качественно и быстро!
Своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

ravlex
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
11 лет назад

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