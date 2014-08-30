Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...
Наполнение простого каталога на UMI.CMS срочно
Необходимо наполнить простой каталог товаров на UMI.CMS. Если Вы не работали с данной системой, но работали хотя бы с одним из других движков - справитесь. Если что, я подскажу.
Около 350 элементов.
Стоимость: 3 руб./элемент каталога.
Что из себя представляет добавление элемента данного каталога товаров?
- копируем/вставляем название
- ставим галочку "Отображать в меню"
- загружаем 1 фотографию
- копируем/вставляем описание.
С работой справится и новичок.
Прошу приблизительно указывать Ваши возможности - кол-во позиций которые Вы можете добавить за день.
Вознаграждение выплачивается после выполнения работы в полном объеме. Оплата произойдет быстро, ждать не придется. Способ оплаты согласуем, т.е. можно интернет-деньгами или на счет п/к и т.д. Валюта: RUB.
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