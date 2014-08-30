Наполнение простого каталога на UMI.CMS срочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен19 заявок262 просмотра

Необходимо наполнить простой каталог товаров на UMI.CMS. Если Вы не работали с данной системой, но работали хотя бы с одним из других движков - справитесь. Если что, я подскажу.

Около 350 элементов.

Стоимость: 3 руб./элемент каталога.

Что из себя представляет добавление элемента данного каталога товаров?

- копируем/вставляем название

- ставим галочку "Отображать в меню"

- загружаем 1 фотографию

- копируем/вставляем описание.

С работой справится и новичок.

Прошу приблизительно указывать Ваши возможности - кол-во позиций которые Вы можете добавить за день.

Вознаграждение выплачивается после выполнения работы в полном объеме. Оплата произойдет быстро, ждать не придется. Способ оплаты согласуем, т.е. можно интернет-деньгами или на счет п/к и т.д. Валюта: RUB.

11 лет назад
web-saitov
Ильгиз 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$9
1 день
Обратился к Алле и не пожалел. Хороший исполнитель. Выполняет работу в срок.
Приятно было сотрудничать с Ильгизом. Четкое ТЗ, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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