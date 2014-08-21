Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...
Контент для сайта сервисного центра наполнение
сайт сервисного центра ремонт ноутбуков телефонов фотоаппаратов планшетов мониторов телевизоров
СМС битрикс требуется наполнение по данной тематике с картинками описанием процессов ценами текстами и тд
требуется специалист имеющий ОПЫТ РАБОТЫ
а) в БИТРИКСЕ
б) в специфике данной области либо умении ГРАМОТНО СКОПИРОВАТЬ у конкурентов
убедительная просьба писать только людям имеющим опыт создания редактирования(на битриксе !!!!!!) сайтов по теме ремонт ноутбуков телефонов фотоаппаратов планшетов мониторов телевизоров (все вместе)
есть недоделанный сайт REMONS.RU надо исправить мелкие косяки ,кое что добавить И ГРАМОТНО НАПОЛНИТЬ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $365Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется на постоянную основу контент-менеджер на сайт развлекательной тематики, а-ля «Фишки нет». Человек должен быть ответственный, грамотный. Суть: Необходимо из других известных источников брать готовые публикации и вставлять их на сайт. ...Наполнение сайтов64 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нам нужен усидчивый, внимательный и ответственный исполнитель для внесения информации в таблицу по сайтам. Работа довольно простая, но требует повышенной концентрации внимания. Есть список сайтов, нужно с них собрать указанные данные и сделать ...Завершен11 лет назад
- $1000
Интернет-магазин мебели. Админка на Битрикс. В админке заполняем: 1. На вкладке «Элемент» — фото 2. На вкладке «Анонс» — фото + краткое описание 3. На вкладке «Подробно» ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо собрать список деталей для различных видов електрооборудования и бытовой техники. Например, возьмем перечень запчастей для холодильников: - дверь - компрессор - ручка - двигатель - замок - ...Завершен11 лет назад
Нужен контент менеджер для добавления описания к товарам, которые уже есть на сайте. Добавлять на 2-х языках (рус. и укр.). Товары интернет магазина по продаже растений (садовый центр).Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
Две вакансии, работа постоянная. Потребуется до 3-4 часа вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные. Суть: Необходимо из уже известных источников собирать однотипную информацию и методично вносить ее ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Прошу помочь в установке и заполнении сайта для оператора интернет. На хостинге тайм веб. Все остальное в личных сообщениях! Сайт планирую приобрести в виде шаблона. хостинг поддерживает не все cms поэтому предпочтительно joomla версии 2.5,Простите ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, коллеги! В связи с высокой загруженностью мне требуется надежный и ответственный помощник, который быстро осваивает любую админку, не пропадает из сети, бросив проект на меня, и отличается умом и сообразительностью (с). Прошу ...Завершен11 лет назад