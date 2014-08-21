Контент для сайта сервисного центра наполнение

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок1032 просмотра

сайт сервисного центра ремонт ноутбуков телефонов фотоаппаратов планшетов мониторов телевизоров

СМС битрикс требуется наполнение по данной тематике с картинками описанием процессов ценами текстами и тд

требуется специалист имеющий ОПЫТ РАБОТЫ

а) в БИТРИКСЕ

б) в специфике данной области либо умении ГРАМОТНО СКОПИРОВАТЬ у конкурентов

убедительная просьба писать только людям имеющим опыт создания редактирования(на битриксе !!!!!!) сайтов по теме ремонт ноутбуков телефонов фотоаппаратов планшетов мониторов телевизоров (все вместе)

есть недоделанный сайт REMONS.RU надо исправить мелкие косяки ,кое что добавить И ГРАМОТНО НАПОЛНИТЬ

11 лет назад
alekcp
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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