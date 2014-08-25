Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...
Контент-менеджер статей на сайте (Wordpress)
Требуется оформлять статьи и размещать их на сайте (движок Wordpress). Принимаются только девушки.
Задачи для каждой статьи:
1. публикация предоставленных статей согласно стилистике журнала
2. обработка и иногда поиск фото
Важно: минимальные знания Photoshop (совмещение, водянка), знание Wordpress.
Оплата Вебмани, рубли. Работа строго каждодневная, только долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $365Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
сайт сервисного центра ремонт ноутбуков телефонов фотоаппаратов планшетов мониторов телевизоров СМС битрикс требуется наполнение по данной тематике с картинками описанием процессов ценами текстами и тд требуется специалист имеющий ОПЫТ РАБОТЫ ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Мы ищем людей для рерайта большого массива товарных позиций в каталоге интернет – гипермаркета. Каталог включает в себя на данный момент 12 000 товаров. На данный момент необходимо: ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно наполнить Интернет-магазин. Копировать информацию нужно с сайта: http://www.condition-spb.ru/catalog/potolochnie0/aby30ubaoy30ub.html Платформа Opencart. Как вы видете по вышеуказанной ссылке, для каждого товара нужно скопировать: 1 название 1 таблицу ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо наполнить простой каталог товаров на UMI.CMS. Если Вы не работали с данной системой, но работали хотя бы с одним из других движков - справитесь. Если что, я подскажу. Около 350 элементов. ...Завершен11 лет назад
Нам нужен усидчивый, внимательный и ответственный исполнитель для внесения информации в таблицу по сайтам. Работа довольно простая, но требует повышенной концентрации внимания. Есть список сайтов, нужно с них собрать указанные данные и сделать ...Завершен11 лет назад
- $1000
Интернет-магазин мебели. Админка на Битрикс. В админке заполняем: 1. На вкладке «Элемент» — фото 2. На вкладке «Анонс» — фото + краткое описание 3. На вкладке «Подробно» ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо собрать список деталей для различных видов електрооборудования и бытовой техники. Например, возьмем перечень запчастей для холодильников: - дверь - компрессор - ручка - двигатель - замок - ...Завершен11 лет назад
Нужен контент менеджер для добавления описания к товарам, которые уже есть на сайте. Добавлять на 2-х языках (рус. и укр.). Товары интернет магазина по продаже растений (садовый центр).Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад