Необходимо настроить тему wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок199 просмотров

Необходимо настроить тему wordpress и наполнить сайт информацией. Всю информацию и саму тему мы предоставляем, нужно просто добавить. Сроки минимальные

WordPress
11 лет назад
Ximal
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Это разводила, требует предоплату, берет платные шаблоны у вас, ничего делать не умеет и просто пропадает. Не рекомендую вам с ним сотрудничать
Во-первых, Денис. Бесплатные шаблоны берёте Вы, просто скачиваете, а на Themeforesters они стоят деньги... Во-вторых. Крайне негативный человек, и не воспитанный, позволяет себе оскорбления в мой адрес.

Заявки фрилансеров

lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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