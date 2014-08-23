сайт сервисного центра ремонт ноутбуков телефонов фотоаппаратов планшетов мониторов телевизоров СМС битрикс требуется наполнение по данной тематике с картинками описанием процессов ценами текстами и тд требуется специалист имеющий ОПЫТ РАБОТЫ ...
Наполнение интернет магазина товарами
Требуется человек для наполнения интернет магазина одежды товарами (опенкарт).
Исполнитель должен быть из Украины либо свободно владеющий украинским языком, поскольку сайт двуязычный (укр/рус).
Постоянная, но не регулярная удаленная работа в удобное для вас время.
Требования к контенту:
* К-во символов 500 — 1000
* Текст и заголовки должны быть грамотными, ПРОДАЮЩИМИ и читабельными
* В тексте должны быть подзаголовки и списки (например с преимуществами товара)
* Уникальности не требуется
* Нужно также изменять размер фото (если не знаете как — покажу)
* Фото либо будут даваться либо брать с сайта поставщика
* Иногда описание нужно будет составить имея только фото
Оплата:
постоплата по факту выполненных работ — на выбор — за 20 товаров, подневно, понедельно.
При успешном сотрудничестве цены будут пересмотрены и рассчет будет по предоплате.
Оплата на карту Приватбанк или вебмани.
Связь: почта, скайп.
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