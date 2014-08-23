Наполнение интернет магазина товарами

Требуется человек для наполнения интернет магазина одежды товарами (опенкарт).

Исполнитель должен быть из Украины либо свободно владеющий украинским языком, поскольку сайт двуязычный (укр/рус).

Постоянная, но не регулярная удаленная работа в удобное для вас время.

Требования к контенту:

* К-во символов 500 — 1000

* Текст и заголовки должны быть грамотными, ПРОДАЮЩИМИ и читабельными

* В тексте должны быть подзаголовки и списки (например с преимуществами товара)

* Уникальности не требуется

* Нужно также изменять размер фото (если не знаете как — покажу)

* Фото либо будут даваться либо брать с сайта поставщика

* Иногда описание нужно будет составить имея только фото

Оплата:

постоплата по факту выполненных работ — на выбор — за 20 товаров, подневно, понедельно.

При успешном сотрудничестве цены будут пересмотрены и рассчет будет по предоплате.

Оплата на карту Приватбанк или вебмани.

Связь: почта, скайп.