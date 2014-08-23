Добавление автообъявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки147 просмотров

Приветствую всех читающих!

Задача: Добавлять объявления на сайт www.acr.by в рубрику "Горячие предложения" (можете посмотреть на главной странице). Объявления будут добавляться с сайта www.cars.com. По каким критериям отбирать объявки и как формировать цену - расскажу в личной переписке. В объявку входит 10 фотографий и одна страница с отчетом carfax, которую нужно "распечатать" в PDF'е и потом в админке закачать вместе с фото. Добавление объявлений спроектировано комфортно, в админке для этого все поля грамотно настроены. Сам поиск, сохранение фото и добавление объявления с заполнением полей занимает не больше, чем 5-7минут. Кто за сколько готов добавлять объявки, отпишите внизу. 1 - объявление - столько-то. Ищу человека для постоянного сотрудничества. В месяц по 30-50 объявлений надо будет точно.

11 лет назад
acrby
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Контент для сайта сервисного центра наполнение

    $500

    сайт сервисного центра ремонт ноутбуков телефонов фотоаппаратов планшетов мониторов телевизоров СМС битрикс требуется наполнение по данной тематике с картинками описанием процессов ценами текстами и тд требуется специалист имеющий ОПЫТ РАБОТЫ ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер статей на сайте (Wordpress)

    Требуется оформлять статьи и размещать их на сайте (движок Wordpress). Принимаются только девушки. Задачи для каждой статьи: 1. публикация предоставленных статей согласно стилистике журнала 2. обработка и иногда ...

    WordPress
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент для интернет магазина

    Доброго времени суток! Мы ищем людей для рерайта большого массива товарных позиций в каталоге интернет – гипермаркета. Каталог включает в себя на данный момент 12 000 товаров. На данный момент необходимо: ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение Интернет-магазина

    Нужно наполнить Интернет-магазин. Копировать информацию нужно с сайта: http://www.condition-spb.ru/catalog/potolochnie0/aby30ubaoy30ub.html Платформа Opencart. Как вы видете по вышеуказанной ссылке, для каждого товара нужно скопировать: 1 название 1 таблицу ...

    HTMLOpencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение простого каталога на UMI.CMS срочно

    $50

    Необходимо наполнить простой каталог товаров на UMI.CMS. Если Вы не работали с данной системой, но работали хотя бы с одним из других движков - справитесь. Если что, я подскажу. Около 350 элементов. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа с таблицами и сайтами: обработка информации

    Нам нужен усидчивый, внимательный и ответственный исполнитель для внесения информации в таблицу по сайтам. Работа довольно простая, но требует повышенной концентрации внимания. Есть список сайтов, нужно с них собрать указанные данные и сделать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сбор перечня запчастей техники

    Необходимо собрать список деталей для различных видов електрооборудования и бытовой техники. Например, возьмем перечень запчастей для холодильников: - дверь - компрессор - ручка - двигатель - замок - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить описание к товарам

    Нужен контент менеджер для добавления описания к товарам, которые уже есть на сайте. Добавлять на 2-х языках (рус. и укр.). Товары интернет магазина по продаже растений (садовый центр).

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад