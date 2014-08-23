Добавление автообъявлений

Приветствую всех читающих!

Задача: Добавлять объявления на сайт www.acr.by в рубрику "Горячие предложения" (можете посмотреть на главной странице). Объявления будут добавляться с сайта www.cars.com. По каким критериям отбирать объявки и как формировать цену - расскажу в личной переписке. В объявку входит 10 фотографий и одна страница с отчетом carfax, которую нужно "распечатать" в PDF'е и потом в админке закачать вместе с фото. Добавление объявлений спроектировано комфортно, в админке для этого все поля грамотно настроены. Сам поиск, сохранение фото и добавление объявления с заполнением полей занимает не больше, чем 5-7минут. Кто за сколько готов добавлять объявки, отпишите внизу. 1 - объявление - столько-то. Ищу человека для постоянного сотрудничества. В месяц по 30-50 объявлений надо будет точно.