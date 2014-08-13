Ищу рерайтера или контент менеджера готового работать каждый день, интересует длительное сотрудничество. Необходимо мониторить биржу gogetlinks.net, писать статьи в соответствие с требованиями, и размещать их на сайте wordpress и dle. От незнакомых слов не пугайтесь, ...