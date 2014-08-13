menjob

Евгений Корытов menjob

 
35 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Ищу рерайтера

    $428

    Нужен человек с опытом пишушщий хорошие статьи для людей, оплата только вебмани рубли. за 30 рублей 1000 символов без пробелов (в этуже стоимость включено размещение статьи на сайте на вордпрессе). Нужно написать 300 статей. ТОРГОВАТЬСЯ ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу рерайтера или контент-менеджера на постоянную работу

    Ищу рерайтера или контент менеджера готового работать каждый день, интересует длительное сотрудничество. Необходимо мониторить биржу gogetlinks.net, писать статьи в соответствие с требованиями, и размещать их на сайте wordpress и dle. От незнакомых слов не пугайтесь, ...

    WordPressDLE
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер

    Ищу на постоянную основу контент-менеджера. Что необходимо делать: - будет предоставлен доступ на биржу gogetlinks, на которой необходимо контролировать поступление заявок от оптимизаторов. - при поступление задания от оптимизаторов сделать рирайт статью размером от 1500 ...

    WordPressDLE
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад