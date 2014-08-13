Нужен человек с опытом пишушщий хорошие статьи для людей, оплата только вебмани рубли. за 30 рублей 1000 символов без пробелов (в этуже стоимость включено размещение статьи на сайте на вордпрессе). Нужно написать 300 статей. ТОРГОВАТЬСЯ ...
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- $428Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу рерайтера или контент менеджера готового работать каждый день, интересует длительное сотрудничество. Необходимо мониторить биржу gogetlinks.net, писать статьи в соответствие с требованиями, и размещать их на сайте wordpress и dle. От незнакомых слов не пугайтесь, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу на постоянную основу контент-менеджера. Что необходимо делать: - будет предоставлен доступ на биржу gogetlinks, на которой необходимо контролировать поступление заявок от оптимизаторов. - при поступление задания от оптимизаторов сделать рирайт статью размером от 1500 ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад