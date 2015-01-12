CMS для Landing страницы

Здравствуйте! На сайте на wordpress необходимо внести следующие правки. 1.К логотипу на главной странице добавить надпись. 2. На странице сайта, надо сделать форму обратной связи, с которой вся информация будет отправляться на определенную почту. 3. Необходимо поставить виджет на ...
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