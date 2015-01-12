Google webmaster выдает ошибку на рабочие feed ссылки

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок80 просмотров
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Google webmaster выдает ошибку на рабочие feed ссылки. Все проверял все ссылки работают и ответ сервера ссылки 200 всегда , тайм аутов нет сайт всегда работает итд. Кто поможет разобраться и кто возьмется за работу. Нужен хороший специалист который знает и сталкивался с такой проблемой

Сайт на движке вордпресс

9 лет назад
ominous
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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