Google webmaster выдает ошибку на рабочие feed ссылки. Все проверял все ссылки работают и ответ сервера ссылки 200 всегда , тайм аутов нет сайт всегда работает итд. Кто поможет разобраться и кто возьмется за работу. Нужен хороший специалист который знает и сталкивался с такой проблемой

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