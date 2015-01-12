Срочно нужен специалист. Задача сделать до утра. Бюджет 5.000 ТЗ по запросу.
Google webmaster выдает ошибку на рабочие feed ссылки
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Google webmaster выдает ошибку на рабочие feed ссылки. Все проверял все ссылки работают и ответ сервера ссылки 200 всегда , тайм аутов нет сайт всегда работает итд. Кто поможет разобраться и кто возьмется за работу. Нужен хороший специалист который знает и сталкивался с такой проблемой
Сайт на движке вордпресс
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