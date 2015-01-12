На сайте есть вирусы, необходимо от них избавиться (Joomla 2.5)

Здравствуйте.

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Подозрений на возникновение 2: дырка в движе джумлы или установленные модули (бесплатные патченные) дырявые.

Задача:

1 переустановить движок джумлы и обезопасить его на будущее от элементарных заражений,

2 удалить все ненужные и не используемые модули и плагины,

3 почистить существующие модули и плагины от дырявого кода и от вирусов