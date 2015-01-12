Доработки в интернет магазине http://www.idilbaby.ru/ на Modx рево. Файл прилагаю. Пожалуйста, пишите стоимость по каждому пункту и общий срок выполнения
На сайте есть вирусы, необходимо от них избавиться (Joomla 2.5)
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Здравствуйте.
Имеется обычный сайт визитка до 10 страниц. Сейчас на нем накопились вирусы. Замечена рассылка спама, и наличие лишних ссылок на сайте, перенаправление с сайта на левые страницы (при выборе одного из пунктов меню)
Подозрений на возникновение 2: дырка в движе джумлы или установленные модули (бесплатные патченные) дырявые.
Задача:
1 переустановить движок джумлы и обезопасить его на будущее от элементарных заражений,
2 удалить все ненужные и не используемые модули и плагины,
3 почистить существующие модули и плагины от дырявого кода и от вирусов
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