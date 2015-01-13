Настройка сервера и исправление ошибок в CMS.

$15
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки147 просмотров
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Нужно настроить сервер на CentOS под CMS Битрикс, так же установить и настроить акселератор (вариантов несколько либо APC либо Zend Optimizer Plus ).

В самой CMS исправить ошибки и выполнить рекомендации по улучшению производительности. (практически всё связанно с отсутствием акселератора и настройками сервера)

9 лет назад
subbar
Сергей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад