Настройка сервера и исправление ошибок в CMS.

Нужно настроить сервер на CentOS под CMS Битрикс, так же установить и настроить акселератор (вариантов несколько либо APC либо Zend Optimizer Plus ).

В самой CMS исправить ошибки и выполнить рекомендации по улучшению производительности. (практически всё связанно с отсутствием акселератора и настройками сервера)