Переверстать рабочий сайт с джумлы на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки183 просмотра
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сайт рабочий.

все доступы предоставлю по запросу в ЛС.

также есть макет дизайна, из которого верстали джумлу.

на нем:

Города (при нажатии на город меняется часть информации - телефон+ автоопределение) - ручной скрипт.

Онлайн-консультант - внешний iframe

Карусель отзывов - rs monials

Выпадающее меню - стандартное джумловское, на основе рисованного дизайна

Раскрывающиеся ответы в разделе F.A.Q. - стандартный компонент.

Также имеется личный кабинет с биллингом - его планируется оставить джумловским, тк сложный.

расчёт стоимости заказа - ручной скрипт, интегрирован с хроноформс.

срок и стоимость в рублях?

ссылку дам в ЛС

WordPress
9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$155
160 дней
Григорий взялся за работу. Перенес качественно. Замечания исправил. То что надо! Спасибо за работу, Григорий!
Приятно работать с Сергеем . Четкая постановка задачи, быстрая оплата, все отлично! Спасибо!