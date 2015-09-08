Доработки в интернет магазине http://www.idilbaby.ru/ на Modx рево. Файл прилагаю. Пожалуйста, пишите стоимость по каждому пункту и общий срок выполнения
Переверстать рабочий сайт с джумлы на wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт рабочий.
все доступы предоставлю по запросу в ЛС.
также есть макет дизайна, из которого верстали джумлу.
на нем:
Города (при нажатии на город меняется часть информации - телефон+ автоопределение) - ручной скрипт.
Онлайн-консультант - внешний iframe
Карусель отзывов - rs monials
Выпадающее меню - стандартное джумловское, на основе рисованного дизайна
Раскрывающиеся ответы в разделе F.A.Q. - стандартный компонент.
Также имеется личный кабинет с биллингом - его планируется оставить джумловским, тк сложный.
расчёт стоимости заказа - ручной скрипт, интегрирован с хроноформс.
срок и стоимость в рублях?
ссылку дам в ЛС
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