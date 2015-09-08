Переверстать рабочий сайт с джумлы на wordpress

Здравствуйте. Имеется обычный сайт визитка до 10 страниц. Сейчас на нем накопились вирусы. Замечена рассылка спама, и наличие лишних ссылок на сайте, перенаправление с сайта на левые страницы (при выборе одного из пунктов меню) Подозрений на возникновение ...