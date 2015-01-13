Доработки wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки174 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт: http://manifest-news.ru.swtest.ru/

Нужно доработать. А именно добавить страницу.

Макеты прикрепляю. Сделать нужно к утру. Оставляйте заявки, кто сейчас готов приступить.

И сразу пожауйста стоимость.

WordPress
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)