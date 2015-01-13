Необходимо оптимизировать сервер на CentOS

$10
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок146 просмотров
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На сервере хостится один сайт с посещаемостью примерно 3000 человек в сутки. Необходимо оптимизировать настроить сервер на стабильную работу.

CentOS
9 лет назад
btpahce
Андрей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад