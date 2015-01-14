Необходимо доработать проект интернет-магазина www.floshka.ru под управлением 1С-Битрикс. Список работ: 1. SEO оптимизация (внутренняя); 2. Настройка индексации в поисковиках и верное выведение информации; 3. Настройка вебмастера; 4. Настроить грамотно сервер под систему ...
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- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить "добавить" некоторые пункты "CMS системы Битрикс". Техническое задание. 1. Настройка поиска (при не нахождении поискового запроса выводит «страница не найдена» «товар не найдет» ) 2. Настройка сортировки товара по «название, дороже, дешевле» ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно настроить сервер на CentOS под CMS Битрикс, так же установить и настроить акселератор (вариантов несколько либо APC либо Zend Optimizer Plus ). В самой CMS исправить ошибки и выполнить рекомендации ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад