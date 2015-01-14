subbar

Сергей subbar

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Доработка интернет-магазина (SEO, отладка)

    Необходимо доработать проект интернет-магазина www.floshka.ru под управлением 1С-Битрикс.  Список работ:  1. SEO оптимизация (внутренняя);  2. Настройка индексации в поисковиках и верное выведение информации;  3. Настройка вебмастера;  4. Настроить грамотно сервер под систему ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка мелочей на сайте

    Необходимо настроить "добавить" некоторые пункты "CMS системы Битрикс". Техническое задание. 1. Настройка поиска (при не нахождении поискового запроса выводит «страница не найдена» «товар не найдет» ) 2. Настройка сортировки товара по «название, дороже, дешевле» ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка сервера и исправление ошибок в CMS.

    $15

    Нужно настроить сервер на CentOS под CMS Битрикс, так же установить и настроить акселератор (вариантов несколько либо APC либо Zend Optimizer Plus ). В самой CMS исправить ошибки и выполнить рекомендации ...

    CentOS
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад