Доработка интернет-магазина (SEO, отладка)

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Необходимо доработать проект интернет-магазина www.floshka.ru под управлением 1С-Битрикс. 

Список работ: 

1. SEO оптимизация (внутренняя); 

2. Настройка индексации в поисковиках и верное выведение информации; 

3. Настройка вебмастера; 

4. Настроить грамотно сервер под систему (систему тоже если понадобится), в данный момент есть ошибки; 

5. Стилизовать шаблон письма (рассылки, информационное) под стилистику сайта; 

6. Внести небольшие изменения в шаблон сайта (добавить несколько включаемых областей); 

7. Сделать округление цен, если возможно;  

8. Возможно всплывут какие-то несущественные косяки. 

Требования к кандидату: 

1. Опыт работы с Битрикс; 

2. Опыт SEO оптимизации (хотя бы внутренней);  

3. Ответственность;  

4. Ну и конечно гуманный ценник. ( кандидаты с космическими ценами, проходят мимо). 

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8 лет назад
subbar
Сергей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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