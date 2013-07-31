Доработка интернет-магазина (SEO, отладка)

Необходимо доработать проект интернет-магазина www.floshka.ru под управлением 1С-Битрикс.

Список работ:

1. SEO оптимизация (внутренняя);

2. Настройка индексации в поисковиках и верное выведение информации;

3. Настройка вебмастера;

4. Настроить грамотно сервер под систему (систему тоже если понадобится), в данный момент есть ошибки;

5. Стилизовать шаблон письма (рассылки, информационное) под стилистику сайта;

6. Внести небольшие изменения в шаблон сайта (добавить несколько включаемых областей);

7. Сделать округление цен, если возможно;

8. Возможно всплывут какие-то несущественные косяки.

Требования к кандидату:

1. Опыт работы с Битрикс;

2. Опыт SEO оптимизации (хотя бы внутренней);

3. Ответственность;

4. Ну и конечно гуманный ценник. ( кандидаты с космическими ценами, проходят мимо).

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