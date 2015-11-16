Backend для магазина

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок220 просмотров
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Нужен сайт по примеру:

http://moscow.autoglass-moscow.ru

http://autosteklo.su

текущая версия backend (для наглядности): http://smaragda.com.ua/glassfix/index.php

Ключевые функции требуемого backend:

- два языка сайта (укр + рус)

- возможность добавлять/редактировать товары/услуги и места обслуживания

- фильтр товаров/услуг/мест обслуживания по характеристикам

- вывод результатов поиска

- выбор товара/услуги (без корзины) [шаг1]

- выбор места обслуживания (установки/ремонта автостекла) [шаг2]

- выбор времени обслуживания (календарь/букинг) [шаг3]

- подтверждение заказа [шаг4]

- авансовый платеж/предоплата заказа [шаг5]

- подключение и настройка sms и email уведомлений (+СТА кнопки)

- дизайн e-mail уведомлений

- подключение и настройка онлайн помощника (SiteHeart)

- подключение и настройка оплаты карточками (Visa, MC)

- раздел "новости" (удобное добавление/редактирование)

- возможность загрузки каталога (20 000 товаров) из excel

- отображение точек обслуживания на карте разными маркерами (в зависимости от типа точки)

- размещение сайта на предоставленном хостинге

Связать все с готовым frontend.

8 лет назад
4absinth
Бойко 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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