Backend для магазина

Нужен интернет-магазин по тематике электронных гаджетов. Функционал: - 2 языковые версии (рус, eng) - каталог в несколько категорий. - Страница товара - стандартная (фотки, вкладки с описаниями, спеками, ПО для скачивания). - возможность сравнения товаров по спекам - ручная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт по примеру:
http://moscow.autoglass-moscow.ru
текущая версия backend (для наглядности): http://smaragda.com.ua/glassfix/index.php
Ключевые функции требуемого backend:
- два языка сайта (укр + рус)
- возможность добавлять/редактировать товары/услуги и места обслуживания
- фильтр товаров/услуг/мест обслуживания по характеристикам
- вывод результатов поиска
- выбор товара/услуги (без корзины) [шаг1]
- выбор места обслуживания (установки/ремонта автостекла) [шаг2]
- выбор времени обслуживания (календарь/букинг) [шаг3]
- подтверждение заказа [шаг4]
- авансовый платеж/предоплата заказа [шаг5]
- подключение и настройка sms и email уведомлений (+СТА кнопки)
- дизайн e-mail уведомлений
- подключение и настройка онлайн помощника (SiteHeart)
- подключение и настройка оплаты карточками (Visa, MC)
- раздел "новости" (удобное добавление/редактирование)
- возможность загрузки каталога (20 000 товаров) из excel
- отображение точек обслуживания на карте разными маркерами (в зависимости от типа точки)
- размещение сайта на предоставленном хостинге
Связать все с готовым frontend.
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