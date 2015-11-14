Нужны мелкие правки по Битриксу

Нужно сделать несколько правок по Битриксу -- поменять вёрстку на странице, добавить новые окна после оформления покупателем заказа, разобраться с печатными формами и т.д. В дальнейшем также потребуются небольшие доработки. Просьба откликаться только имеющим опыт работы с этой системой! Цена правок договорная.