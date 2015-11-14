Опенкарт

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки128 просмотров
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Здравствуйте! 

Нужно сделать так, чтобы description брался из описания (Первые 200 символов - это только на товаре )

CMS- ocstore 

8 лет назад
siteru
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Iphpdevelop
Артем 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
8 лет назад
$3
1 день
Отлично все сделано! Быстро и в срок! Всем рекомендую
Спасибо! Все хорошо. Рекомендую!
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