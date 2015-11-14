Доброго времени суток. Есть интернет магазин (около 16 страниц). На каждой есть корзина и на страницах с товаром есть товары. Нужно разработать корзину и внедрить ее на сайт. Кнопки "добавить в корзину" есть. Страничка "корзина" тоже есть. После отправки ...