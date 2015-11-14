Сделать админку для магазина на AngularJS

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Есть купленная тема для админки на AngularJS. Нужно на основе нее сделать админку для интернет - магазина. Добавление товаров, список товаров с фильтрами, добавление производителей, категорий и поставищков и др. Работа с сервером заключается в обмене данными посредством Ajax. От Вас только клиенская часть. Админка построенна по принципу Single Page Aplication и используется. Нужен человек с опытом работы с AngularJS.

Angular
8 лет назад
sergeda1
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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