Сделать админку для магазина на AngularJS

Есть купленная тема для админки на AngularJS. Нужно на основе нее сделать админку для интернет - магазина. Добавление товаров, список товаров с фильтрами, добавление производителей, категорий и поставищков и др. Работа с сервером заключается в обмене данными посредством Ajax. От Вас только клиенская часть. Админка построенна по принципу Single Page Aplication и используется. Нужен человек с опытом работы с AngularJS.