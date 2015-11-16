Интернет-магазина на Битриксе

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок123 просмотра
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 Ищу разработчика для интернет магазина автозапчасти на платформе Битрикс

  • 1C-Битрикс малый бизнес
Сроки 30-45 дней. 

Основное: 

  • установка автоматического импорта цен и наличия из xls прайс листов
  • системы онлайн оплаты
  • поиск запчасти по артикулу
  • добавление новых поставщиков
  • интеграция с 1с
  • скорость работы сайта,
  • функциональный и быстрый фильтр,
  • хорошее юзабилити,
  • выдерживание высокой нагрузки на сайт
  • пример http://www.avdmotors.ru/ (кроме дисков,шин)
8 лет назад
s_saratov
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад