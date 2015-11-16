Разработка ИМ на Joomla!

Есть купленная тема для админки на AngularJS. Нужно на основе нее сделать админку для интернет - магазина. Добавление товаров, список товаров с фильтрами, добавление производителей, категорий и поставищков и др. Работа с сервером заключается в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По готовым макетам собрать ИМ на Joomla!. Рассматриваю предложения как с версткой, так и без нее. Единственное условие - никаких предоплат. Юрлица не интересуют. Бюджет конечный, срок - до 10 дней.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек со Львова для создания интернет магазина. Детали обсуждаются. Возможно постоянный пассивный доход!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Создать интернет-магазин автозапчастей ТЗ: https://goo.gl/HbQv6j Текущий вид сайта: http://goo.gl/qzwO77 Опыт работы по интеграции TеcDoc обязательно. Оплата поэтапная, по выполнению пунктов ТЗ.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется аналогичный модуль для opencart Версия 1.5.5.1.2. Желательно с привязкой к опциям. Пример модуля - http://budsanteh.com/ru/geИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать несколько правок по Битриксу -- поменять вёрстку на странице, добавить новые окна после оформления покупателем заказа, разобраться с печатными формами и т.д. В дальнейшем также потребуются небольшие доработки. Просьба откликаться только имеющим опыт ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание интернет магазина автооптики , по дизайну структуре сайта ссылка в студии [url=http://goo.gl/mi6bcE]http://goo.gl/mi6bcE[/url] рассматриваю варианты cms simpla, opencart, wp, joomla срок 7 дней максимум цена можем обсудитьИнтернет-магазины16 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт nordathletic.ru сделать как на скриншотах. [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F3hJNHU47kTjmD]yadi.sk/i/3hJNHU47kTjmD[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FO_GvUHR3kTjmH]yadi.sk/i/O_GvUHR3kTjmH[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FfuxxWkJXkTjmK]yadi.sk/i/fuxxWkJXkTjmK[/url]Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
есть работающий интернет магазин по продаже мото запчастей. нужно добавить фильтр товаров в зависимости от марки модели и года выпуска мотоцикла. пример можно посмотреть тут [url=https://www.motorcyclespareparts.eu/]https://www.motorcyclespareparts.eu/[/url]Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Вообщем ковырял я opencart все перерыл,но не получается реализация продажи уникальных цифровых товаров. Нужно сделать такую реализацию,за подробным тз в лс. Цену предлагайте сами.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад