Разработка ИМ на Joomla!

$100
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки130 просмотров
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По готовым макетам собрать ИМ на Joomla!. Рассматриваю предложения как с версткой, так и без нее. Единственное условие - никаких предоплат. Юрлица не интересуют. Бюджет конечный,  срок - до 10 дней.

Joomla
8 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад