Требуется создать интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Требуется создать интернет-магазин, похожий по структуре на www.reestr.base4biz.ru/ и b2b-base.ru/ Уважаемые фрилансеры пишите цену и сроки выполнения работы.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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