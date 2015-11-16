Собрать интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок224 просмотра
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Нужен интернет-магазин по тематике электронных гаджетов.

Функционал:

- 2 языковые версии (рус, eng)

- каталог в несколько категорий.

- Страница товара - стандартная (фотки, вкладки с описаниями, спеками, ПО для скачивания).

- возможность сравнения товаров по спекам

- ручная регистрация пользователей, либо подтверждение регистрации менеджером. Возможность заказа через сайт есть только у зарегистрированных пользователей. Предполагается, что покупатели - это дилеры. Т.е. юрлица, постоянные клиенты.

- синхронизация с 1С для контроля остатков на складе и выставления счетов по заказам.

- система скидок от суммы заказа

- Несколько лент, типа новостей компании, "пресса о нас", блог и тд.

- интерактивная карта с дилерами ("где купить"), подбор ближайшего по местоположению. Там же - список дилеров и их контактов с разделением по группам (Москва и МО, Питер, Россия, остальной мир)

- форма обратной связи

- поиск по сайту

- разные статичные страницы (о компании, история, etc..)

Наполнение будет силами заказчика. Нужна структура, сам механизм, ну и какой-то демо-контент.

CMSка на ваш выбор (укажите, какая), но не забывайте про фичу интеграции с 1С.

Дизайн - вместе подберём и выкупим какой-нить адаптивный шаблон интернет-магазина.

Если вы готовы разработать уникальный адаптивный дизайн - укажите, плс, это в заявке и напишите, насколько примерно это удорожит проект.

Интересуют примерные цены и сроки такого магазина. Спасибо.

8 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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