Доработки Интернет-магазин Presta

$30
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки193 просмотра
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1. На главной настроить отображение только тех, товаров, которые есть в наличии

2. Корзина/оформление заказа: изменить инфо о стоимости доставки, исправить текст

3. Настроить сортировку по умолчанию "по наличию"

4. Изменить текст в письме о скидке

jeje-shop.ru

ЯД, Киви, карта, ПейПал. 

8 лет назад
innx
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Pimentos
Юрий 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$30
2 дня
Спасибо за работу! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Четкая оплата, очень хорошее взаимодействие по задачам.
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