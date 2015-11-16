Исправить ошибки в интернет-магазине на Битрикс

$25
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Добрый день, уважаемые исполнители! Требуется исправить 2 ошибки на сайте pyramidastroy.com

В чём суть ошибок:

1. Не работает функция отмены заказа у зарегистрированного пользователя. Не работает не только функция отмены, но и другие функции в личном кабинете (посмотреть заказ подробнее и т.д.). При нажатии на эти кнопки выпадает 404 страница.

2. Нужно сделать сортировку по алфавиту и цене (сейчас они не работают).

Можно писать прямо на почту - [email protected] (так будет быстрее)

Возможна предоплата для проверенных авторов, оплата фиксирована, срок работы с момента утверждения - 2 дня

8 лет назад
webstudio_sar
Денис 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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