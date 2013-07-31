Доработка сайта на MaxyStore (OpenCart)

Ищем программиста для постоянной работы по сайту на движке MaxyStore.

Примерный перечень работ:

1. Оновить версию, если это целесообразно и не стоит дополнительных денег.

Либо понять затраты. Доступ в магазин могу предоставить.

Версия 1.5.5.1 была куплена в магазине http://market.maxzon.ru/ 31.07.2013

2. Провести модернизацию сайта - добавить возможность ведения блога/размещения статей

3. Доработать мелкие "дырки". Например:

Не работает функция уведомления о наличии товара

При оформлении заказа не отображаются товары по которым не хватает количества

Поменять печатную форму вывода

Изменить порядок сортировки товаров при выводе на экран

Изменить форму автоматических писем

Ну так далее в том же духе - возникает постоянно.

4. Также надо добавить интеграцию в платежные системы.