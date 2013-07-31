Доработка сайта на MaxyStore (OpenCart)

Доработать синхронизацию с битрикс 1с тз в приложении Без предоплаты, по факту выполнения работы Бюджет до 4 тыс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста для постоянной работы по сайту на движке MaxyStore.
Примерный перечень работ:
1. Оновить версию, если это целесообразно и не стоит дополнительных денег.
Либо понять затраты. Доступ в магазин могу предоставить.
Версия 1.5.5.1 была куплена в магазине http://market.maxzon.ru/ 31.07.2013
2. Провести модернизацию сайта - добавить возможность ведения блога/размещения статей
3. Доработать мелкие "дырки". Например:
- Не работает функция уведомления о наличии товара
- При оформлении заказа не отображаются товары по которым не хватает количества
- Поменять печатную форму вывода
- Изменить порядок сортировки товаров при выводе на экран
- Изменить форму автоматических писем
4. Также надо добавить интеграцию в платежные системы.
- Похожие заказы
- $66Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Добрый день, уважаемые исполнители! Требуется исправить 2 ошибки на сайте pyramidastroy.com В чём суть ошибок: 1. Не работает функция отмены заказа у зарегистрированного пользователя. Не работает не только функция отмены, но и другие функции в личном кабинете ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт по примеру: http://moscow.autoglass-moscow.ru http://autosteklo.su текущая версия backend (для наглядности): http://smaragda.com.ua/glassfix/index.php Ключевые функции требуемого backend: - два языка сайта (укр + рус) - возможность добавлять/редактировать товары/услуги и места обслуживания - фильтр товаров/услуг/мест обслуживания по характеристикам - вывод результатов поиска - выбор товара/услуги (без корзины) ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен интернет-магазин по тематике электронных гаджетов. Функционал: - 2 языковые версии (рус, eng) - каталог в несколько категорий. - Страница товара - стандартная (фотки, вкладки с описаниями, спеками, ПО для скачивания). - возможность сравнения товаров по спекам - ручная ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать интернет-магазин, похожий по структуре на [url=http://www.reestr.base4biz.ru/]www.reestr.base4biz.ru/[/url] и [url=http://b2b-base.ru/]b2b-base.ru/[/url] Уважаемые фрилансеры пишите цену и сроки выполнения работы.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу разработчика для интернет магазина автозапчасти на платформе Битрикс[list][*]1C-Битрикс малый бизнес[/list] Сроки 30-45 дней. Основное: [list][*]установка автоматического импорта цен и наличия из xls прайс листов [*]системы онлайн оплаты [*]поиск запчасти по артикулу[*]добавление новых поставщиков[*]интеграция с 1с[/list][list][*]скорость работы сайта,[*]функциональный и быстрый ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
По готовым макетам собрать ИМ на Joomla!. Рассматриваю предложения как с версткой, так и без нее. Единственное условие - никаких предоплат. Юрлица не интересуют. Бюджет конечный, срок - до 10 дней.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек со Львова для создания интернет магазина. Детали обсуждаются. Возможно постоянный пассивный доход!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Создать интернет-магазин автозапчастей ТЗ: https://goo.gl/HbQv6j Текущий вид сайта: http://goo.gl/qzwO77 Опыт работы по интеграции TеcDoc обязательно. Оплата поэтапная, по выполнению пунктов ТЗ.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется аналогичный модуль для opencart Версия 1.5.5.1.2. Желательно с привязкой к опциям. Пример модуля - http://budsanteh.com/ru/geИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад