Доработка сайта на MaxyStore (OpenCart)

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка177 просмотров
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Ищем программиста для постоянной работы по сайту на  движке MaxyStore.

Примерный перечень работ:

1. Оновить версию, если это целесообразно и не стоит дополнительных денег. 

Либо понять затраты. Доступ в магазин могу предоставить.

Версия 1.5.5.1   была куплена в магазине http://market.maxzon.ru/ 31.07.2013

2. Провести модернизацию сайта - добавить возможность ведения блога/размещения статей

3. Доработать мелкие "дырки".   Например:

  • Не работает функция уведомления о наличии товара
  • При оформлении заказа не отображаются товары по которым не хватает количества
  • Поменять печатную форму вывода
  • Изменить порядок сортировки товаров при выводе на экран
  • Изменить форму автоматических писем
Ну так далее в том же духе - возникает постоянно.

4. Также надо добавить интеграцию в платежные системы.

OpenCart
8 лет назад
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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