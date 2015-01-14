Перенос сайт на opencart с одного хостинга на другой

Системы управления (CMS)Завершен12 заявок186 просмотров
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Надо перенести сайт на opencart на другой хостинг и настроить, чтобы все там работало

OpenCart
9 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$11
1 день
Моментально откликнулся на работу и справился с задачей в момент, рекомендую
Всегда на связи с помощью личных сообщений, при вопросах для уточнения дает сразу же ответы. Оплата после выполнения задания, без каких-либо проблем. Рекомендую. С уважением, Сергей!