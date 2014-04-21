VladimirIlyin

Требуется настроить постинг в систему рассылок GetResponse на сайте под битрикс.
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно нарисовать минималистический дизайн шаблона письма для рассылок. Подробности в личку или скайп.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать одно емейл письмо по макету. Предложения присылайте по почтеЗавершен11 лет назад
Необходимо настроить прокрутку по кликам по ссылкам на сайте sweepmail.ru Подробности в личкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать 2 письма по стандартам верстки емейлов. Пишите в личкуЗавершен11 лет назад
- $13
Нужно подправить ошибки в постинге на двух лендингах. Плюс добавить алерт-сообщение после подпискиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сверстать попап по макету. Нужна качественная кроссбраузерная верстка. Оплата по окончании работы. Все предложения в личку.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать небольшой попап во flat дизайне. подробное ТЗ в личкуЗавершен11 лет назад
Нужно настроить API импорт подписчиков с сайта в аккаунт MailChimp. Настроить валидацию при заполнении полей. И вывод сообщения с оповещением после отправки формы. Оплата после выполнения и проверки работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать страницу сайта по макету. Пишите свои предложения в личку. Оплата по вебмани.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать страницу сайта по макету. Предложения в личку. Без предоплат.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно написать объявления для яндекс директа по заданным ключевым словам.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать парсер по заданным параметрам. ТЗ приложеноПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
нужно сверстать емейл. валидная верстка во всех почтовых клиентах и браузерахHTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать landing page по макету. Предложения в лсЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать классную посадочную страницу по мокапу + устное тз. Оплата договорная. Без предоплатЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно написать объявления для Яндекс Директа под подобранные ключевые слова. Тематика: эротическое белье. Большие объемы. Цену писать в ЛС.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать страницу по psd макету.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать хороший дизайн страницы онлайн браузерных игр. Формат: Хедер: Большой баннер на тему игр. Блок для тизерной рекламы под рекламой ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сверстать шаблон письма. Строго табличная верстка. Все стили инлайн. С предложениями в скайп.Завершен12 лет назад