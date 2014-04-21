VladimirIlyin

Владимир VladimirIlyin

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн шаблона письма
Отличный работодатель. Быстрая оплата, четкое тз. С удовольствие буду и дальше сотрудничать!
Отличная работа. Выполнено качественно в установленные сроки. Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Kost9in
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка писем.
Сотрудничеством доволен.
отличная работа в сроки
Ответный отзыв
osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Настройка ссылок с прокруткой
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
отличная работа
Ответный отзыв
snegokmf
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка емейл письма
Отличный заказчик, четкое задание, мгновенная оплата, рекомендую.
Работа выполнена качественно и в установленные сроки. Ответственный исполнитель. Рекомендую
Ответный отзыв
KUDYA_TEMA
Артём 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Верстка 2-x посадочных страниц
Очень доволен.
Выполнил заказ быстро и качественно. Буду и дальше сотрудничать. Всем рекомендую.
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