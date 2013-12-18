Если Вас не устраивает цена в 50$, лучше не пишите. Это не разработка лого с нуля! Перед работой ознакомьтесь, пожалуйста, хотя бы кратко, с ассортиментом магазина! Необходимо довести "до ума" логотип для интернет-магазина www.mylle.ru Тематика магазина: товары для ...