Необходима информационная листовка для Студии Красоты "BEAUTY&TATOO". Листовка формата А6, 4+0. На лицевой стороне нужно разместить информацию о некоторых существующих услугах: Стрижки, SPA-уход, Моделирование ногтей, Маникюр, Педикюр, Пирсинг, Тату и татуаж, Солярий, Эпиляция. На лицевой стороне также нужно разместить ...
- $20Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Доработка дизайн-макета листовки 4+4, 210*100, создание дизайна на основе существующего (текст есть). Тематика листовки: косметическое средство для удаления волос.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
Необходим логотип для фирмы оказывающей услуги по компьютерной помощи, удаленной поддержке, продаже ПО. Название PCdoka. Исходники должны быть представлены в кривых (векторная графика). "Мультяшные" герои в лого НЕ приветствуются.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать модуль для CMS DLE учета показаний счетчиков воды (ЖКХ). Вкратце: Со стороны пользователя: - ввод показаний счетчика - получение калькуляции к оплате согласно тарифа - возможность просмотра истории сдачи показаний - напоминание о необходимости ввести данные счетчиков, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте! Необходим качественный и понятный перевод с английского на русский для скрипта социальной сети skadate, oxwall. Перевод должен быть интуитивно понятным и качественным для подобного рода направления. Желательно человека знающего тематику сайтов знакомств. Контакты, портфолио в личку.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Логотип для интернет-магазина VsegdaVIP.ru Возможные написания: VsegdaVIP.RU, Всегда VIP, Всегда ВИП Направление магазина: мини-маркет красоты Тематика магазина: декоративная и лечебная косметика, средства для загара, украшения из драгоценных металлов и авторские работы, солнцезащитные очки, очки с диоптриями, брендовые очки, оборудование ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо придумать доменное имя для интернет-магазина. Тематика: лечебная косметика, профессиональная косметика, средства для загара, брендовые солнце- защитные очки. Все, что связано с косметикой, красотой, стилем (пример витрины: mylle.ru) Имя должно быть коротким, звучным, запоминающимся и не иметь двойственного ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Создание и оформление каталога - прайс-листа христианской тематики. Необходим буклет, формата А5, 4+4, со всех сторон. Тематика: религиозная. Пример готового буклета высылаю на почту, но в новом необходимы некоторые изменения. Три стороны должны быть с изображением товара ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Если Вас не устраивает цена в 50$, лучше не пишите. Это не разработка лого с нуля! Перед работой ознакомьтесь, пожалуйста, хотя бы кратко, с ассортиментом магазина! Необходимо довести "до ума" логотип для интернет-магазина www.mylle.ru Тематика магазина: товары для ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно прописать теги Title и Description для товаров интернет-магазина mylle.ru (мода и красота). К-во позиций 257. Исполнитель должен по фото модели описать ее (description) и дать ей заголовок с использованием ключевых слов (title). Жду ваших ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Интернет магазин mylle.ru, позиционирование: мода и стиль. Необходим КРЕАТИВНЫЙ баннер размером 740х100, на главную страницу с рекламным предложением брендовых очков RAY BAN. Баннер анимированный 2-3 слайда, на слайдах обязательное наличие логотипа Ray Ban, обязательное ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть текст готового коммерческого предложения от оптового интернет-магазина, который будет отдан в печать, а так же рассылаться по электронной почте, в формате *pdf. Необходимо бланк красиво оформить исходя из специфики магазина. Формат листовки А4, печать ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $16
Необходимо правильно и корректно установить шаблон PrestaShop для интернет-магазина. Архив с шаблоном есть, инструкция по установке есть (на анг. языке). Стоимость работы: 500 руб.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создание индивидуального дизайна для партнерской программы CAP: http://OneRate.Name Основной сайт: http://www.uniq-ip.com От Вас варианты дизайнов на Вашем сервере (хостинге) в любом графическом формате (для показа). При подтверждении заказа - размещение. Оплата по договоренности: ICQДизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо создание фотогалереи для сайта знакомств: Основные требования: - возможность пользователям оставлять комментарии; - голосование за свои/чужие фотографии с помощью смс; - закачки фотографий на мобильный телефон; Подробности и обсужение стоимости по эл. почте или ICQ: 145757090Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад