telebat

Владимир telebat

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн-макет листовки для Салона Красоты

    $20

    Необходима информационная листовка для Студии Красоты "BEAUTY&amp;TATOO". Листовка формата А6, 4+0.    На лицевой стороне нужно разместить информацию о некоторых существующих услугах:  Стрижки, SPA-уход, Моделирование ногтей, Маникюр, Педикюр, Пирсинг, Тату и татуаж, Солярий, Эпиляция.  На лицевой стороне также нужно разместить ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн-макет листовки 210*100

    $20

    Доработка дизайн-макета листовки 4+4, 210*100, создание дизайна на основе существующего (текст есть). Тематика листовки: косметическое средство для удаления волос.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для фирмы компьютерной помощи

    $40

    Необходим логотип для фирмы оказывающей услуги по компьютерной помощи, удаленной поддержке, продаже ПО. Название PCdoka. Исходники должны быть представлены в кривых (векторная графика). "Мультяшные" герои в лого НЕ приветствуются.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Модуль для DLE

    Необходимо сделать модуль для CMS DLE учета показаний счетчиков воды (ЖКХ). Вкратце: Со стороны пользователя: - ввод показаний счетчика - получение калькуляции к оплате согласно тарифа - возможность просмотра истории сдачи показаний - напоминание о необходимости ввести данные счетчиков, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод на русский плагинов для скрипта skadate

    $15

    Здравствуйте! Необходим качественный и понятный перевод с английского на русский для скрипта социальной сети skadate, oxwall. Перевод должен быть интуитивно понятным и качественным для подобного рода направления. Желательно человека знающего тематику сайтов знакомств. Контакты, портфолио в личку.

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Логотип для интернет-магазина VsegdaVIP.ru Возможные написания: VsegdaVIP.RU, Всегда VIP, Всегда ВИП Направление магазина: мини-маркет красоты Тематика магазина: декоративная и лечебная косметика, средства для загара, украшения из драгоценных металлов и авторские работы, солнцезащитные очки, очки с диоптриями, брендовые очки, оборудование ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Придумать доменное имя

    $50

    Необходимо придумать доменное имя для интернет-магазина. Тематика: лечебная косметика, профессиональная косметика, средства для загара, брендовые солнце- защитные очки. Все, что связано с косметикой, красотой, стилем (пример витрины: mylle.ru) Имя должно быть коротким, звучным, запоминающимся и не иметь двойственного ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание и оформление каталога - прайс-листа

    $100

    Создание и оформление каталога - прайс-листа христианской тематики. Необходим буклет, формата А5, 4+4, со всех сторон. Тематика: религиозная. Пример готового буклета высылаю на почту, но в новом необходимы некоторые изменения. Три стороны должны быть с изображением товара ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Довести "до ума" логотип для интернет-магазина

    $50

    Если Вас не устраивает цена в 50$, лучше не пишите. Это не разработка лого с нуля! Перед работой ознакомьтесь, пожалуйста, хотя бы кратко, с ассортиментом магазина! Необходимо довести "до ума" логотип для интернет-магазина www.mylle.ru Тематика магазина: товары для ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прописать тег Title и Description

    $100

    Нужно прописать теги Title и Description для товаров интернет-магазина mylle.ru (мода и красота). К-во позиций 257. Исполнитель должен по фото модели описать ее (description) и дать ей заголовок с использованием ключевых слов (title). Жду ваших ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    $50

    Интернет магазин mylle.ru, позиционирование: мода и стиль. Необходим КРЕАТИВНЫЙ баннер размером 740х100, на главную страницу с рекламным предложением брендовых очков RAY BAN. Баннер анимированный 2-3 слайда, на слайдах обязательное наличие логотипа Ray Ban, обязательное ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформить коммерческое предложение для печати

    $50

    Есть текст готового коммерческого предложения от оптового интернет-магазина, который будет отдан в печать, а так же рассылаться по электронной почте, в формате *pdf. Необходимо бланк красиво оформить исходя из специфики магазина. Формат листовки А4, печать ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • "Натянуть" шаблон для PrestaShop

    $16

    Необходимо правильно и корректно установить шаблон PrestaShop для интернет-магазина. Архив с шаблоном есть, инструкция по установке есть (на анг. языке). Стоимость работы: 500 руб.

    Prestashop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание дизайна для CAP!

    Создание индивидуального дизайна для партнерской программы CAP: http://OneRate.Name Основной сайт: http://www.uniq-ip.com От Вас варианты дизайнов на Вашем сервере (хостинге) в любом графическом формате (для показа). При подтверждении заказа - размещение. Оплата по договоренности: ICQ

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание фотогалереи для сайта!

    $250

    Необходимо создание фотогалереи для сайта знакомств: Основные требования: - возможность пользователям оставлять комментарии; - голосование за свои/чужие фотографии с помощью смс; - закачки фотографий на мобильный телефон; Подробности и обсужение стоимости по эл. почте или ICQ: 145757090

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн-макет листовки для Салона Красоты
Владимир - ответственный и понимающий заказчик. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ольга отлично справилась с работой! Быстро, креативно и качественно! Большое спасибо! Обязательно обращусь повторно!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Дизайн-макет листовки 210*100
Владимир максимально подробно составил задание, предоставил все материалы для работы. Утверждение без проблем. Доброжелательность и оплата без задержек. Рекомендую как отличного, порядочного заказчика!
Отличный дизайнер! Сделал все быстро, качественно и с учетом многочисленных поправок и пожеланий! Большое спасибо! Станислав, я с Вами! :)
Ответный отзыв
Lanya1
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Логотип для фирмы компьютерной помощи
Отличный заказчик! Знает, чего хочет. Быстрая оплата.
Оперативно выполнен заказ, учтены все пожелания. Благодарю!
Ответный отзыв
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Достигнутый результат во многом заслуга Владимира, который на протяжении проекта активно помогал в работе. Оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Не смотря на достаточно сложную задачу, Андрей нашел решение, учитывая все пожелания и "капризы" заказчика. Результатом очень доволен. Творческий подход, кратчайшие сроки исполнения, постоянно на связи. Рекомендую Андрея как ответственного человека. Работать было очень приятно, при необходимости обязательно обращусь именно к нему. Большое спасибо!
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gmhoster
Сергей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Придумать доменное имя
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую!
Отличный исполнитель! Сразу понял суть задания, подошел ответственно к заданию и креативом. Четко и ясно выражает мысли. Приятно было работать, обязательно обращусь при необходимости. Рекомендую к сотрудничеству.
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