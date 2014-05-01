# 1 — $ 50

Необходимо придумать доменное имя для интернет-магазина. Тематика:

лечебная косметика, профессиональная косметика, средства для загара, брендовые солнце-

защитные очки. Все, что связано с косметикой, красотой, стилем (пример витрины: mylle.ru)

Имя должно быть коротким, звучным, запоминающимся и не иметь двойственного написания на латинице.

В случае особо удачного звучания вместе с зоной, когда она является частью названия, рассматриваются и остальные

Пример:

met.ro

kengu.ru

Предлагаемое доменное имя должно быть свободным для регистрации.

Зоны в порядке приоритета

.ru

.com

.net

Не нужно присылать занятые домены или предлагать домены на продажу.