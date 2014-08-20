Придумать название фирмы

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен11 заявок800 просмотров
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#1$50

Конкурс на лучшее оригинальное название для торгового дома создающегося для реализации продукции двух предприятий:

www.nze.ru

www.tracon.ru

Внимательно ознакомьтесь с номенклатурой производимой продукцией двух предприятий.

Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу.

Ответы на некоторые вопросы:

1. Название возможно как на русском так и в англ. варианте.

2. Свободный одноименный домен ОБЯЗАТЕЛЕН.

3. Ограничений на длину названия нет, главное: оригинальность, соответствие теме.

10 лет назад
tracon
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
#1
Много хороших предложений. Рекомендую.
Спасибо за интересный конкурс! Желаю, чтобы выбранное название стало надежным фундаментом для процветания Вашей компании.
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
#1
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