# 1 — $ 80

Добрый день, нужен слоган для сайта по финансам. Слоган должен быть в 2–3 слова. Сейчас слоган «Твоя стратегия успеха», но хочется что-то более врезающееся в память и оригинальное. В слогане НЕ должы быть слова как «деньги, финансы, заработок…» Но он должен говорить про успех. Были варианты как «Уровень успеха», но слоган также не должен ограничивать человека каким то уровнем, а наоборот показывать безграничные возможности.

Можно конечно вообще что-то новое креативное и интересное, но чтобы это было солидно и серьезно.