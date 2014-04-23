Слоган

$80
Нейминг и СлоганыЗавершен21 заявка876 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$80

Добрый день, нужен слоган для сайта по финансам. Слоган должен быть в 2–3 слова. Сейчас слоган «Твоя стратегия успеха», но хочется что-то более врезающееся в память и оригинальное. В слогане НЕ должы быть слова как «деньги, финансы, заработок…» Но он должен говорить про успех. Были варианты как «Уровень успеха», но слоган также не должен ограничивать человека каким то уровнем, а наоборот показывать безграничные возможности.

Можно конечно вообще что-то новое креативное и интересное, но чтобы это было солидно и серьезно.

10 лет назад
Logansys
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
17 часов назад
10 лет назад
#1
Спасибо за слоган, у Катрин хорошее и креативное мышление, которое совпадает с жизненным восприятием.
Спасибо за интересный конкурс и достойную оплату! Рада сотрудничеству! Александр - отличный заказчик, рекомендую!
Заявки фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
17 часов назад
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Придумать слоган для службы Такси

    $50

    Придумать слоган для службы такси. Наша служба такси работает с корпоративными клиентами, клиентами, которые ценят качество в обслуживание, хорошие, комфортные машины, безопасность. Мы НЕ работаем с алкоголиками, наркоманами, бабушками, которым надо подвезти сумки с магазина, студентами, которым ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно название нового тюнинг ателье в Москве

    $100

    Добрый вечер. Нужно яркое, дорогое название. К примеру - AMG Garage, владельцы мерседесов, желающие сделать тюнинг знают, что едут куда следует. Так же и наши клиенты, из одного названия должны понимать что нашему Тюнинг Ателье можно доверить свой ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Домен+слоган

    $65

    Конкурс на: 1. Подбор СВОБОДНОГО домена в зонах .RU или .COM (в исключительных случаях .NET (если будет слово "Нет" сочитаться с самим доменом) 2. Слоган к домену ! Домен чем короче тем лучше! (оптимально 3–7 знаков, желательно ...

    Нейминг и Слоганы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Домен+Слоган+Логотип

    $125

    Конкурс на подбор СВОБОДНОГО домена в зоне RU. или .COM. + Слоган к ниму + Логотип. Домен чем короче тем лучше! Сайт выполнен в красках и стиле как на примере (в приложении) Разрабатывается портал для заказчиков, мастеров, соискателей, ...

    Нейминг и Слоганы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо придумать название интернет сервиса

    $50

    Придумать название интернет сервиса по поиску исполнителей услуг и по возможности лозунг. Имя должно быть свободно на .com, .com.ua, Требования к имени: - должно быть одно слово - без тире и всего прочего - как пишется, так ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать девиз компании

    Придумать девиз компании по направлению персонал. Планируемое название компании будет "Эта Групп" (Эта - означает коэффициент полезного действия, а Групп - группа компаний )

    Нейминг и Слоганы5 заявок
    Завершен
    10 лет назад

  • Домен + слоган

    $50

    Идет разработка портала отзывов о ВРАЧАХ. Будет база врачей, разбита по направлению врача, по регионам. И о них будут отзывы писать люди. И естественно рейтинг врачей. Конкурс на подбор СВОБОДНОГО домена в зоне .COM. + ...

    Нейминг и Слоганы24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать название бренда

    $50

    Добрый день, требуется придумать название. Товар который будет под новым названием это счетчики и сортировщики монет, счетчики и сортировщики банкнот, детекторы валют, то есть все что позволяет проверять, считать и сохранять денежные средства. Брэнд позиционирует ...

    Нейминг и Слоганы14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Слоган для баннера магазина

    Необходимо разработать слоган для банера магазина. Задача слогана - привлечь много новых покупателей :) Слоган нужен короткий, но эффективный. Для меня эффективный слоган - это ПРОДАЮЩИЙ слоган. Суть слогана: семья и гармония в ней как основа ...

    Нейминг и Слоганы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад