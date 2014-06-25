Нужно разработать нейминг для стоматологии.

$89
Нейминг и СлоганыЗавершен29 заявок1311 просмотров
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#1$89

Нужно разработать нейминг для стоматологии.

Стоматологическая клиника.

Основатели — два брата близнеца, может будет полезная данная инфа.

Не нравится типовые названия — Дентал Студио, Стоматолюкс, Доктор Дент

Нравятся интересные оригинальные не заезженные названия — Мастерская улыбок.

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Вообщем нужен нейминг.

Классное название для классной стоматологии.

10 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
slavkamira
Мирослава 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#1
Спасибо. Все круто.
Спасибо Александру за конкурс! Отмечу очень интересное задание и полный порядок с оплатой. Успехов Вам!
Заявки фрилансеров
slavkamira
Мирослава 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#1
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