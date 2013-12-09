Страничка "O компании" + 2 элемента дизайна

$152
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок154 просмотра

Для функционирующего сайта в стиле имеющегося дизайна необходимо доработать страничку "О компании" и переработать (дорисовать, перерисовать) два элемента меню - картинки-коллажи.

Бюджет проекта - 5.000 руб.

Предоплата - 30%

Способы оплаты - Яндекс.Деньги, Альфа-Банк (предпочтительные)

11 лет назад
gorantvik_del
Антон 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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