Дизайнер-компановщик интерфейсов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка193 просмотра

На 2-3 часа работы в день на свободный график, требуется дизайнер с фантазией. Необходимо будет из готового набора UI интерфейса делать новые элементы.

Ознакомится с UI интерфейсом вы можете здесь:

http://fortrader.ru/services/static/index.html

В качестве тестового задания необходимо будет нарисовать блок с предложениями компаний на странице их профиля. Смотрите прикрепленный файл.

Результаты с резюме отправляйте на e-mail: адрес в профиле или присылайте ссылки в PM

Оплата может быть как фиксированной 250 usd в месяц, с учетом 2 часов работы в день. Либо почасовая по вашей ставке. (в конце каждой недели вы присылайте отчет по количеству отработанных часов, я отправляю оплату)

Вопросы в PM

11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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