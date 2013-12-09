Web-дизайн для сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок270 просмотров

Необходимо в короткие сроки создать дизайн порталу/сайт по нашему представлению и нашим требованиям. От вас требуется профессионализм, понимание нашей идеи, мы же в свою очередь обеспечим вас всем необходимым.

В виду того, что наш проект находится в самом начале пути, то будет очень желательно видеть в человеке определенную вовлеченность в зарождение стартапа.

Будем готовы выслушать и обсудить любые советы и предложения .

11 лет назад
vishma
Миша 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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