Необходимо сделать дизайн 4х лэндингов

1. Лэндинг, продающий услуги аварийных коммисаров физическим лицам.

2. Лэндинг, продающий услуги аварийных коммисаров юридическим лицам.

3. Лэндинг, продающий услуги отдела по ДТП (судимся со страховыми за малые выплаты и т.д.)

4. Лэндинг, собирающий почту юристов (сейчас http://legalmaster.ru/freebook-01 - надо симпатичнее)

Если есть возможность написать хороший продающий текст под эти странички - так же пишите, обсудим.

Стоимость и сроки - с вас.