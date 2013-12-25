Дизайн блога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок184 просмотра

Требуется отрисовать дизайн для блога: главная и несколько простых внутренних страниц.

Фрилансеров без отзывов не рассматриваю.

11 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$100
3 дня
Положительное сотрудничество. Хороший дизайн.
Очень приятно работать с заказчиком. Быстрая оплата, четкое объяснение задания.

Заявки фрилансеров

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер-компановщик интерфейсов

    $500

    На 2-3 часа работы в день на свободный график, требуется дизайнер с фантазией. Необходимо будет из готового набора UI интерфейса делать новые элементы. Ознакомится с UI интерфейсом вы можете здесь: ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо сделать дизайн 4х лэндингов

    1. Лэндинг, продающий услуги аварийных коммисаров физическим лицам. 2. Лэндинг, продающий услуги аварийных коммисаров юридическим лицам. 3. Лэндинг, продающий услуги отдела по ДТП (судимся со страховыми за малые выплаты и т.д.) 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Web-дизайн для сайта

    $500

    Необходимо в короткие сроки создать дизайн порталу/сайт по нашему представлению и нашим требованиям. От вас требуется профессионализм, понимание нашей идеи, мы же в свою очередь обеспечим вас всем необходимым. В виду того, ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иллюстрация для слайдера

    $30

    Нужна красочная иллюстрация для слайдера. Эмоциональный концепт-дизайн. Тематика – продукты питания. Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио. Иными словами наличие портфолио обязательно. Оплата по факту. В ЛИЧКУ ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Страничка "O компании" + 2 элемента дизайна

    $152

    Для функционирующего сайта в стиле имеющегося дизайна необходимо доработать страничку "О компании" и переработать (дорисовать, перерисовать) два элемента меню - картинки-коллажи. Бюджет проекта - 5.000 руб. Предоплата - 30% Способы оплаты - ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформить сайт по-новогоднему

    Оформить по-новогоднему сайт http://www.forcecom.kz/: ТЗ в приложении. 1. Шапка сайта и фон 2. Элемент горизонтального меню "Новый год" 3. На шапке сайта: - Вверху горизонтальная полоса на всю ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта по утвержденным макетам

    Нобходимо нарисовать дизайн сайта. Есть детальные лей-ауты (практически готовый дизайн). Все страницы утверждены: Главная, каталог, товар, оформление товара, все контентные страницы, формы. Необходимо перерисовать все в точно, как в макетах (они ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки на сайте

    Нужен дизайнер для изменения некоторых фичей на сайте нужно делать сегодня... работы не много нужен креатив

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта программы

    $400

    Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы, а также набор графических материалов в том же стиле (коробка и splash-screen). Задание включает главную страницу сайта и 3 внутренних. Оплата по факту или через ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад