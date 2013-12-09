На 2-3 часа работы в день на свободный график, требуется дизайнер с фантазией. Необходимо будет из готового набора UI интерфейса делать новые элементы. Ознакомится с UI интерфейсом вы можете здесь: ...
Помощник Веб Дизайнера
Нужны картинки по 50 шт. на столицу
(которую я вам скажу), нужны картинки в хорошем качестве (ночные виды не нужны), картинка должна быть по ширине больше чем по высоте, можете брать с гугла или яндекса, на картинке не должно быть надписей,
в неделю по 2–3 комплекта, выполнять в
течнии 1–2 дней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Создание современного дизайна для нового сайта. Сайт тематики "радио, новости музыкального мира и т п". Оставляйте заявки, напишу, пришлю ТЗ.Завершен11 лет назад
- $100
Требуется отрисовать дизайн для блога: главная и несколько простых внутренних страниц. Фрилансеров без отзывов не рассматриваю.Завершен11 лет назад
1. Лэндинг, продающий услуги аварийных коммисаров физическим лицам. 2. Лэндинг, продающий услуги аварийных коммисаров юридическим лицам. 3. Лэндинг, продающий услуги отдела по ДТП (судимся со страховыми за малые выплаты и т.д.) 4. ...Завершен11 лет назад
- $500
Необходимо в короткие сроки создать дизайн порталу/сайт по нашему представлению и нашим требованиям. От вас требуется профессионализм, понимание нашей идеи, мы же в свою очередь обеспечим вас всем необходимым. В виду того, ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужна красочная иллюстрация для слайдера. Эмоциональный концепт-дизайн. Тематика – продукты питания. Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио. Иными словами наличие портфолио обязательно. Оплата по факту. В ЛИЧКУ ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $152
Для функционирующего сайта в стиле имеющегося дизайна необходимо доработать страничку "О компании" и переработать (дорисовать, перерисовать) два элемента меню - картинки-коллажи. Бюджет проекта - 5.000 руб. Предоплата - 30% Способы оплаты - ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Оформить по-новогоднему сайт http://www.forcecom.kz/: ТЗ в приложении. 1. Шапка сайта и фон 2. Элемент горизонтального меню "Новый год" 3. На шапке сайта: - Вверху горизонтальная полоса на всю ...Завершен11 лет назад
Нобходимо нарисовать дизайн сайта. Есть детальные лей-ауты (практически готовый дизайн). Все страницы утверждены: Главная, каталог, товар, оформление товара, все контентные страницы, формы. Необходимо перерисовать все в точно, как в макетах (они ...Завершен11 лет назад
Нужен дизайнер для изменения некоторых фичей на сайте нужно делать сегодня... работы не много нужен креативДизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад