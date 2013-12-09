Помощник Веб Дизайнера

Нужны картинки по 50 шт. на столицу

(которую я вам скажу), нужны картинки в хорошем качестве (ночные виды не нужны), картинка должна быть по ширине больше чем по высоте, можете брать с гугла или яндекса, на картинке не должно быть надписей,

в неделю по 2–3 комплекта, выполнять в

течнии 1–2 дней.